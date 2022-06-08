Сбивший группу людей в Берлине водитель оказался армянином

Раскрыта личность водителя, въехавшего в толпу людей в Берлине, им оказался 29-летний гражданин Германии армянского происхождения, сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу полиции города, передает Day.Az.

"Водитель въехал на улице Тауэнтциенштрассе сначала в группу лиц, а затем в витрину. Он был задержан прохожими и передан полиции. Речь идет о 29-летнем проживающем в Берлине немце армянского происхождения", - передает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на оживленной улице в районе Шарлоттенбург рядом с площадью Брайтшайдплац. Погиб один человек, пострадали как минимум 10 человек.