В бельгийском городе Шарлеруа сносят дом серийного убийцы

В бельгийском городе Шарлеруа начался снос здания, в котором печально известный серийный убийца и насильник Марк Дютру удерживал своих жертв, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В настоящее время Дютру отбывает пожизненное заключение. В этом доме в августе 1996 г. были найдены две девочки 12 и 14 лет. На месте дома будет разбит сад и установлен памятник жертвам Дютру.