Сомали: 45% населения - на грани голода

Помимо надвигающейся нехватки зерна, вызванной ситуацией в Украине, Сомали и другие регионы мира уже пострадали от предыдущих продовольственных кризисов. Четвертый подряд неудачный сезон дождей, стремительный рост цен и недостаточное финансирование гуманитарной помощи привели к 160%-му увеличению числа людей, столкнувшихся с катастрофическими уровнями голода и болезней в Сомали, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратился к мировому сообществу во главе со странами Большой семёрки, которая соберётся в Германии через несколько недель, с просьбой обратить внимание на предотвращение массового голода в Сомали, выделить новые, дополнительные средства.

Климатические изменения и внутренние конфликты очень сильно бьют по Сомали. Урожай и в этом году практически отсутствовал, с середины прошлого года погибли около 3 млн голов скота. Цены на продукты резко возросли, а гуманитарная помощь пока не поступила в нужном объёме. По данным ООН, на грани голода оказались уже 7,1 млн сомалийцев - около 45% населения. В середине апреля число наиболее сильно пострадавших от недоедания возросло на 160% и достигло 210 тысяч. При этом ситуация продолжает ухудшаться, особенно в шести наиболее засушливых районах страны.