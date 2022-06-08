Тревожная новость ВОЗ в связи с оспой обезьян

Глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила на брифинге, что человек способен повторно заразиться оспой обезьян, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, есть данные о почти 800 случая заболевания оспой обезьян из 27 стран.

В настоящий момент в международной организации не делают дальнейших прогнозов касательно распространения оспы обезьян и рисков для населения стран.