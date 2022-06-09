Глава ВОЗ предупредил население в связи с COVID-19

Более опасный штамм коронавируса может появиться в любой момент.

Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, обративший внимание на бытующее ошибочное мнение о том, что пандемия COVID-19 в мире закончилась, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ощущение, что пандемия закончилась, вполне понятно, однако оно является ошибочным. В любой момент может появиться новый и даже более опасный вариант коронавируса, тогда как большое число людей остаются незащищенными", - сказал глава ВОЗ.

По словам Гебреисуса, хотя в мире снижается число заражений коронавирусом и летальных исходов, ВОЗ призывает страны сохранять бдительность. Вакцинацию от коронавируса прошли в целом почти три четверти работников здравоохранения и лиц старше 60 лет, однако этот показатель гораздо ниже в странах с низкими доходами. В 68 государствах охват населения вакцинацией не дотягивает до 40%. Как подчеркнул гендиректор, в мире сейчас имеется достаточно вакцины, однако нет спроса на прививки во многих государствах с самыми низкими уровнями вакцинации.

Глава ВОЗ напомнил, что на прошлой неделе, с 30 мая по 5 июня, от коронавируса в мире умерли более 7 тысяч человек.