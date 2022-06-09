https://news.day.az/world/1469202.html В Калифорнии упал военный конвертоплан - ВИДЕО
В Калифорнии упал военный конвертоплан - ВИДЕО
Военный конвертоплан MV-22B Osprey упал на юго-востоке американского штата Калифорния, передает Day.Az со ссылкой на американсике СМИ.
Инцидент произошел в северо-восточной части округа Империал, в 185 км к востоку от города Сан-Диего. Самолет принадлежал 3-му авиакрылу морской пехоты.
На место происшествия прибыли военные, а также сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и материальном ущербе не уточняется.
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