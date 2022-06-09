В Калифорнии упал военный конвертоплан

Военный конвертоплан MV-22B Osprey упал на юго-востоке американского штата Калифорния, передает Day.Az со ссылкой на американсике СМИ.

Инцидент произошел в северо-восточной части округа Империал, в 185 км к востоку от города Сан-Диего. Самолет принадлежал 3-му авиакрылу морской пехоты.

На место происшествия прибыли военные, а также сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и материальном ущербе не уточняется.