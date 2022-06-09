Байден назвал рекордную инфляцию проклятием США

Президент США Джо Байден считает, что рекордная инфляция стала проклятием для страны. Такое мнение он высказал в среду в вечернем шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция - проклятие нашего существования. Главным образом она затрагивает цены на продукты и на бензин", - сказал Байден, отвечая на комментарий ведущего о недовольстве населения политикой администрации.

Киммел отметил, что происходящее похоже "на маленькую доску с объявлениями, в которых говорится, насколько все дорого", и пошутил, что если бы экс-президент США Дональд Трамп оставил Байдену фломастер, он смог бы "переписать цены на этой доске".