В Китае усовершенствовали противотанковый комплекс HJ-10

Подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили усовершенствованные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) HJ-10. Самоходные комплексы с увеличенной дальностью заметили в Тибетском военном районе Западного военного округа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Усовершенствованный комплекс построили на шасси автомобиля FAW с бронированной кабиной. Модернизированный ПТРК отличается от базовой версии, которую монтируют на шасси боевой машины пехоты (БМП) ZBD-04A, уменьшенным количеством направляющих для запуска ракет. Самоходный комплекс получил оптико-электронную станцию на телескопическом подъемном устройстве.

Отмечается, что противотанковый комплекс на шасси БМП может поражать цели на расстоянии до десяти километров. Базовая версия ракеты получила боевую часть массой 43 килограмма, которая позволяет пробивать до 1400 миллиметров брони за динамической защитой. Боеприпас может поражать цели в верхнюю полусферу.