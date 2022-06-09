Алжир прекращает торговые операции с Испанией

Алжир с четверга прекращает все экспортные и импортные операции с Испанией после денонсации Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенного в 2002 году. Об этом говорится в циркулярном письме Профессиональной ассоциации банков и финансовых учреждений, которое было разослано руководителям кредитных организаций Алжира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с приостановлением действия Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Королевством Испания просим вас приступить к замораживанию банковских переводов по внешнеторговым операциям, касающимся экспорта и импорта испанских товаров и услуг, начиная с четверга, 9 июня 2022 года", - говорится в письме Ассоциации.

По данным UN Comtrade, товарооборот Алжира и Испании в 2021 году составил $7,96 млрд, из них $5,64 млрд приходится на испанский импорт в Алжир.