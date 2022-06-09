Наводнение в Мексике

Из-за сильного дождя, зарегистрированного в столичном районе Гвадалахары в Мексике, два человека оказались в ловушке в будке на Авенида Хуан Хиль Пресиадо, на пересечении с Авенида дель Тигре. Об этом сообщило Управление гражданской защиты и пожарной охраны Сапопана, передает Day.Az со ссылкой на иностранное СМИ.

На проспекте Хуана Пабло 2, на пересечении с Prolongación Laureles, вода уже полностью накрыла центральные и боковые полосы с севера на юг, поэтому они попросили принять меры предосторожности.

Наводнения привели к тому, что фургон застрял в Сапопане на проезжей части . В подразделении пояснили, что помогли выбраться из машины 25-летней женщине и двухлетней девочке, которые оказались зажаты на борту течением воды.