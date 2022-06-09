Конгресс США одобрил повышение минимального возраста покупки оружия

Конгресс США с трудом одобрил новые меры по контролю за огнестрельным оружием, от которого в Штатах ежегодно погибают десятки тысяч человек. Минимальный возраст покупки подняли до 21 года. Утверждению документа активно сопротивляются республиканцы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Поддержали законопроект 223 конгрессмена, 204 - против. Законопроект поддерживает правящая в США Демократическая партия, республиканцы - против.

Новые меры включают в себя ужесточение наказаний за некоторые нарушения, касающиеся оборота огнестрельного оружия, а также запрещают продажу магазинов повышенной вместимости.

Кроме того, предполагается повысить минимальный возраст для покупки полуавтоматических винтовок с 18 лет до 21 года.

По словам экспертов, инициатива не получит необходимой поддержки в Сенате Конгресса США из-за позиции республиканцев.