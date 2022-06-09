Генсек НАТО отменил визит в Германию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил визит в Германию, где должен был встретиться с канцлером Олафом Шольцем, из-за заболевания опоясывающим лишаем. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У генсека НАТО был диагностирован опоясывающий лишай, из-за чего он проведет переговоры, которые должны были состояться в Германии и Румынии, дистанционно. Отмечается, что Столтенберг только в мае 2022 года переболел COVID-19.

Опоясывающий лишай (или опоясывающий герпес) - заболевание вирусной природы, при котором фиксируются высыпания на коже с сильным болевым синдромом. Возбудитель - вирус ветряной оспы, но ветрянкой человек заболевает только при первом контакте с ним.