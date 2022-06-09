Власти Шанхая вводят локдаун в городском районе

Власти Шанхая закрывают на локдаун городской район Миньхан с 11 июня для проведения массового тестирования населения на COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте городской администрации в мессенджере WeChat.

Более 2 млн человек с субботы опять окажутся на бессрочном домашнем карантине лишь спустя 11 дней после того, как закончился двухмесячный локдаун во всем городе. Снять локдаун власти обещают тогда, когда завершится процесс тестирования. Сроки при этом не называются. Массовое тестирование пройдет 11-12 июня также в районе Сунцзян, однако локдаун вводиться не будет.

Власти объясняют необходимость локдауна в Миньхане стремлением закрепить достигнутые результаты в борьбе с распространением инфекции. Последнюю неделю отдельные жилые комплексы по всему городу закрывались на карантин для проведения тестов, при выявлении ковида вводился домашний карантин на две недели.

Локдаун для некоторых районов Шанхая начали вводить с 28 марта, а 1 апреля закрыли уже весь город. Отдельные жилые зоны по всему мегаполису посадили на карантин еще с середины марта. С 1 июня власти Шанхая смягчили противоэпидемические меры и выпустили с домашнего карантина большую часть жителей города.