https://news.day.az/world/1469280.html Каждый шестой житель Армении недоедает - ООН - ФОТО
Каждый шестой житель Армении недоедает - ООН - ФОТО
Порядка 500 000 человек в Армении недоедают, согласно "Карте голода" Всемирной продовольственной программы ООН, передает Day.Az.
Население Армении, согласно источнику, составляет 3 млн.
При этом за последний месяц число страдающих от недоедания увеличилось на 70 000 человек.
Согласно карте, около 4,4% детей в возрасте до 5 лет в стране страдают от острого недоедания, а 9,4% - от хронического недоедания.
Согласно данным Всемирного банка, Армения зафиксировала в 2021 году 7%-й рост бедности. В 2020-м году он составил 27%.
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