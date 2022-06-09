https://news.day.az/world/1469288.html В ростовском суде заключенный чуть не убил двух сотрудников - ВИДЕО
В ростовском суде заключенный чуть не убил двух сотрудников - ВИДЕО
В ростовском суде заключенный чуть не убил двух сотрудников.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сначала заключенный с ножом напал на конвоира, забрал у него пистолет, а потом начал перестрелку с другим силовиком.
Как итог - преступника ранили в руку и обезвредили, а порезанный ножом конвоир находится в тяжелом состоянии.
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