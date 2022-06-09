В Якутии рабочие жестоко убили медведя

В соцсетях Якутии появилось видео жестокого убийства медведя.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, животное повадилось ходить в вахтовый посёлок, поэтому его приманили и убили. Расправу сняли на видео, которое распространяется в соцсетях.

Причиной жестокого убийства зверя называется то, что он мешал людям работать. К ловушке медведя приманили едой. Возможно, он представлял угрозу, и люди хотели обезопасить себя.