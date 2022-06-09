Столетняя итальянка обновила свои водительские права

Столетняя жительница города Виченца Кандида Удерцо сдала тест на зрение, чтобы обновить срок действия своих водительских прав. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина сообщила, что любит независимость и не хочет напрягать родственников, когда нужно ее куда-то отвезти.

"Мне повезло, мне 100 лет, и то, что я такая здоровая, для меня самой большая неожиданность. Я почти никогда не пью таблетки. Ну только иногда снотворное", - рассказала итальянка о состоянии своего здоровья.

Удерцо добавила, что в свои сто лет у нее настолько хорошее зрение, что она спокойно может читать газету, не пользуясь очками.