Взрыв газа произошел в ставропольской многоэтажке

Жительница Ставрополя пострадала в результате взрыва газа в 12-этажном доме на улице Тухачевского. Ударной волной повреждены четыре квартиры, обломками накрыло шесть машин, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

ЧП произошло около 11:30 9 июня на втором этаже кирпичного дома №22/5, причину взрыва только предстоит установить. Из подъезда вывели 50 человек, пострадавшую женщину вынесли на носилках, после чего доставили в больницу.

Кадры с места свидетельствуют о том, что в квартире, где произошел взрыв, сломано балконное ограждение, в соседних помещениях выбиты стекла. Обломками и осколками повреждены припаркованные рядом автомобили.