В России мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров

- Компания "Родники" обеспечила вас двумя автономными огнетушителями. Сколько заплатили?

- 25 тысяч.

Мошенники снимают на видео 83-летнюю Людмилу Мильбергер в качестве доказательств, что пенсионерка не имеет к ним никаких претензий.

Людмила Афанасьевна только спустя время поняла, что стала жертвой аферистов. Пенсионерка вспоминает, как неизвестные постучались в дверь и сначала представились сотрудниками пожарного надзора. Заверили, что вышел новый закон, он якобы обязывает всех собственников квартир устанавливать огнетушители. Людмила Афанасьевна, как законопослушный человек, поверила и пошла за деньгами.

"Я еще думаю, наберу ли я эти деньги. Пошла, все до капельки собрала, что у меня было, деньги. Они говорят: "Вы набрали 25 тысяч?" Я говорю, что да", - рассказала пенсионерка.

Женщина говорит, что все было как в тумане. Когда она узнала, что этот огнетушитель стоит в пять раз дешевле, то чуть не потеряла сознание и сразу же позвонила дочке. Направили письмо с претензиями на имя компании, которая была указана в чеке. Только вот ее представители говорят, что пенсионерка отдала деньги сама.

"Все было сделано на законных основаниях, договор заключен по всем правилам, все статьи закона приведены, добровольное согласие. И обвинили Людмилу Афанасьевну в том, что она неправомерно их обвиняет в мошенничестве, что за это она тоже может быть привлечена к уголовной ответственности", - рассказала Елена Казанцева, дочь Людмилы Мильбергер.

Мы позвонили в компанию, которая занимается продажей огнетушителей. Трубку поднял некий Олег Владимирович, он представился сотрудником юридического отдела и пояснил, что их компания работает без нарушений.

"Сотрудники все официально трудоустроены. Оплачивают налоги за работников. Налог с прибыли, с продажи. Предлагают после рассказа про товар. Люди либо изъявляют желание приобрести, либо не изъявляют желание", - сказал мужчина.

Нечистые на руку предприниматели выбирают самую уязвимую группу - пенсионеров и вводят их в заблуждение. Эксперты говорят, что в квартире такие огнетушители не нужны. Закона, который бы обязывал их устанавливать, нет. Кроме того, это может быть просто опасно.

"Они при срабатывании выделяют огнетушащее вещество в виде мелкого дисперсного порошка. При срабатывании модуля или его применении в замкнутом пространстве - в квартире - огнетушитель с большой вероятностью вызовет затруднение дыхания. Возможен даже летальный исход", - объяснил Александр Глущенко, эксперт по пожарной безопасности.

Пенсионерка Людмила Афанасьевна избавилась от ненужного и опасного огнетушителя и написала заявление в полицию. Правда, в этой ситуации даже правоохранители не смогут помочь пострадавшей.

"Реализация осуществлялась от имени ИП. Вся документация на осуществление предпринимательской деятельности и устройства имеется. Женщине разъяснено право на обращение в суд. Сотрудники полиции готовы оказать ей помощь в оформлении необходимых документов", - сообщила начальник пресс-службы УМВД РФ по Челябинску Любовь Гайнуллина.

Такие дельцы работают по всей стране, в полицию поступают сотни заявлений от пострадавших. Однако доказать, что их обманули, практически невозможно. Как и то, что мошенники вводили людей в заблуждение, представлялись сотрудниками надзорных органов и придумывали новые законы. Эксперты советуют просто не открывать дверь незнакомцам, ведь сотрудники официальных ведомств никогда не будут ходить по квартирам и предлагать собственникам купить огнетушитель. Об этом как можно чаще нужно напоминать своим пожилым родственникам.