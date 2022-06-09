Мощный пожар охватил детскую площадку в Новой Москве

В дачном посёлке Кокошкино (Новомосковский округ Москвы) горит детская площадка. Огонь поднимается вверх на несколько метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По словам источника, примерно в 14:17 мск дети, которые играли на площадке, заметили, что одна из башенок загорелась. Сначала пошёл дым, он становился всё плотнее, затем с детского замка начали отваливаться огненные куски покрытия. После огонь охватил и резиновый настил площадки. Одна из местных жительниц попыталась потушить возгорание самостоятельно, однако у неё ничего не вышло.

На место происшествия выехали пожарные. Родители и дети в шоке наблюдают за происходящим. По предварительным данным, площадка уничтожена полностью. Наиболее вероятной причиной возгорания является поджог.