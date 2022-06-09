https://news.day.az/world/1469393.html Эрдоган объявил о своем участии в президентских выборах 2023 года
Эрдоган объявил о своем участии в президентских выборах 2023 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2023 году.
Как передает Day.Az, об этом он заявил во время выступления на заседании правящей Партии справедливости и развития в Измире.
Президент Турции также назвал сроки проведения выборов: "Выборы состоятся в середине июня следующего года. Кандидат от "Народного альянса" - Реджеп Тайип Эрдоган".
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