Эрдоган объявил о своем участии в президентских выборах 2023 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2023 году.

Как передает Day.Az, об этом он заявил во время выступления на заседании правящей Партии справедливости и развития в Измире.

Президент Турции также назвал сроки проведения выборов: "Выборы состоятся в середине июня следующего года. Кандидат от "Народного альянса" - Реджеп Тайип Эрдоган".