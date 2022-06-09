Теракт в церкви в Нигерии

Количество погибших при нападении 5 июня боевиков на католическую церковь на юго-западе Нигерии составляет 40.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Reuters..

По его словам губернатора штата Ондо, на территории которого было совершено данное преступление, наряду с 40 убитыми еще 61 человек все еще находится в больнице в связи с полученными ранениями и травмами. Ранее власти сообщали о 22 убитых и 50 раненых.

Между тем в четверг под председательством президента Нигерии Мухаммаду Бухари в столице страны Абудже состоялось заседание Совета по вопросам безопасности, в котором приняли участие главы соответствующих служб, передал нигерийский телеканал Arise. По его завершении министр внутренних дел Нигерии Рауф Арегбесола заявил, что атака на церковь была проведена боевиками из террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть "Исламского государства" (ИГ), запрещенного в РФ).

"Совет весьма обеспокоен произошедшим в штате Ондо нападением, - подчеркнул министр. - Мы установили, что за атакой стоят члены ISWAP. Отдан приказ задержать их и передать в руки правосудию".