В Турции реализуется проект высокоскоростного ж/д состава

В Турции продолжаются работы над реализацией проекта по отечественных высокоскоростных поездов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, согласно данным холдинга TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.), проектирование состава планируется завершить к концу года.

Цель проекта - снижение зависимости страны от экспорта ж/д составов и формирование экспортного потенциала в данной сфере.

При реализации проекта задействована развитая инфраструктура и знания, полученные в рамках проекта "Национальный электропоезд нового поколения".

Высокоскоростной поезд турецкой разработки будет состоять из 8 вагонов и вмещать до 582 пассажиров, а также развивать скорость до 225 км/ч.

Наряду с проектными работами также начат процесс создания прототипа поезда.