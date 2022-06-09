ФБР задержало кандидата в губернаторы

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали в четверг кандидата в губернаторы штата Мичиган от Республиканской партии Райана Келли за причастность к событиям 6 января 2020 года, когда сторонники бывшего президента США Дональда Трампа заняли Капитолий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN.

Келли задержан по обвинениям в уголовно наказуемых действиях, не представляющих большой общественной опасности. Тем не менее наказание может предусматривать реальное лишение свободы. В доме Келли в городе Аллендейл (штат Мичиган) был проведен обыск.

ФБР и прокуратура Мичигана пока не представили конкретных деталей о действиях Келли, ставших основанием для выдвижения обвинений. В ближайшее время федеральный суд по южному округу Мичигана определит ему меру пресечения.

Келли ранее не занимал выборных должностей в Мичигане или на федеральном уровне. Он также не является единственным кандидатом от республиканцев на выборах губернатора Мичигана - праймериз пройдут только 2 августа.