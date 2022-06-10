Стрельба в США

По меньшей мере три человека погибли в четверг в результате стрельбы в американском городе Смитсберг (штат Мэриленд).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Fox News.

Согласно предварительным данным местной полиции, огонь был открыт на предприятии.

Местные власти уточнили, что стрелявший "уже не представляет угрозы". Другие подробности пока не приводятся.