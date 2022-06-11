Байдену предложили подниматься в самолеты на эскалаторе

Американцы не остались равнодушными к очередному конфузу с участием президента США Джо Байдена. Национальный лидер вновь не сумел осилить подъем по трапу самолета и споткнулся, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В частности, американского лидера высмеяли зрители телеканала Fox News. Так, один из них припомнил Байдену, как тот высмеивал экс-президента США Дональда Трампа, который спускался по скользкому пандусу.

"Байдену нужен эскалатор, чтобы попасть на этот чертов самолет!", - отметил другой читатель.

Третий комментатор посоветовал Секретной службе США арестовать ступеньки президентского самолета, которые уже второй раз цинично нападают на Байдена.

"Почему его семья позволяет этому происходить. Прекратите жестокое обращение с пожилыми людьми".

Также один из читателей отметил, что оступается вообще-то вся администрация Байдена. Просто тот, как лидер, держится впереди.

А еще один пользователь заявил, что Байден попросту оступается на протяжении всей своей жизни.

Неудачные попытки Байдена подняться по трапу самолета уже стали традиционными. В последнее время Байден спотыкается на трапе самолета ежемесячно.

В марте 2022 года Байден споткнулся и едва не упал после заявления о российском газе. В апреле Байден вновь споткнулся на трапе самолета. В этот раз политик все же смог сохранить равновесие. В мае глава Белого дома в очередной раз споткнулся и едва не упал с трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

Самое известное падение Байдена с трапа самолета произошло в марте 2021 года, когда глава Белого дома несколько раз споткнулся и упал на ступеньках трапа. Такое падение сразу же вдохновило Сеть на мемы, после чего интернет-пользователи начали активно шутить над политиком и тем, что же на самом деле привело к такой досадной ситуации.