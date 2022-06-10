Экономике Европы предрекли «несчастье»

Ближайшие месяцы экономики стран Европы ждет "несчастье", пишет газета The Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Европе в текущем году придется столкнуться с большой угрозой рецессии. Автор статьи призвал Европейский центральный банк перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки.

Инфляция в Европе в мае увеличилась до 8,1 процента. По словам журналиста, вместо того чтобы экономить, страны ЕС намерены расходовать. Для этого ими используется фонд восстановления в размере 800 миллиардов евро. При этом ВВП еврозоны, по данным газеты, вырос только на 0,3 процента в последнем квартале прошлого года и на 0,2 процента в первом квартале 2022-го.

Ожидается, что в следующие кварталы за счет отмены многих коронавирусных ограничений произойдет рост спроса, однако его будет сдерживать давление повседневных расходов на доходы потребителей из-за подорожания энергоносителей.

Автор отмечает, что "суровая правда" заключается в том, странам Европы следует меньше тратить денежных средств, так как они являются нетто-импортером энергоносителей, а рост цен на нефть и газ сделало всех беднее.

"Экономическая ситуация просто ужасна. <...> Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно", - говорится в статье.