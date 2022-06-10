Сильное землетрясение на Кипре

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в пятницу рано утром на юго-востоке Кипра. Об этом проинформировал на своем сайте департамент геологических исследований при министерстве сельского хозяйства, развития сельхозрегионов и охраны окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу, 10 июня 2022 года, в 04:40 по местному времени сейсмологической сетью департамента было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9", - сказано в сообщении.

Эпицентр располагался "в морской зоне в районе [деревни] Ксилофагу, в 20 км к юго-западу от [города] Паралимни, на глубине 45 км".

В департаменте отметили, что "землетрясение ощущалось на всей территории Кипра, особенно в районе эпицентра и в провинциях Ларнака и Фамагуста". Отголоски этого толчка также ощущались в Сирии, Ливане, Израиле и Турции.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.