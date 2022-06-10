Аллигатор укусил мужчину, перепутавшего его с собакой

Мужчина пострадал от укуса аллигатора недалеко от мотеля в городе Норт Порт во Флориде. Об этом передает Day.Az со ссылкой на WFLA.

Офис шерифа округа Сарасота сообщил, что мужчина шел возле мотеля и увидел темную фигуру, двигавшуюся вдоль кустов по тропинке. По словам представителя властей, он подумал, что это собака на длинном поводке, поэтому не уходил с дороги. Затем аллигатор укусил его за ногу, оторвав кусок мышечной ткани.

Мужчине повезло, поскольку поблизости были сотрудники органов правопорядка. Им удалось оперативно вызвать скорую помощь и проконтролировать транспортировку пострадавшего в госпиталь. Был вызван сотрудник лесничества с целью убийства опасного животного, однако, как сообщает издание, в итоге этого удалось избежать.