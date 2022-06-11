Пентагон создал арктическую дивизию с базой на Аляске

В армии США впервые за более чем 50 лет сформировано новое боевое соединение на базе 11-й воздушно-десантной дивизии "Арктические ангелы", базирующейся на Аляске. Об этом сообщает "Популярная механика", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, дивизия станет самостоятельной боевой единицей, способной действовать по всему арктическому региону и за его пределами.

Для этого в состав 11-й дивизии будут переданы две бригады из 25-й пехотной дивизии, базирующейся на Гавайях - боевая группа 1-й бригады "Страйкер" станет 1-й бригадой 11-й дивизии, а 4-я бригада 25-й дивизии станет 2-й бригадой 11-й дивизии.

2-я бригада 11-й дивизии - одна из пяти воздушно-десантных бригад в армии США и единственная на Западном побережье. 1-я бригада 11-й дивизии лишится своих боевых машин Stryker Infantry и превратится в вертолетно-мобильное подразделение по образцу армейских десантно-штурмовых пехотных бригад. 1-я бригада также будет оснащена навыками "эффективного маневрирования в экстремально холодных погодных условиях".

Помимо вертолетов, подразделение также будет использовать новые вездеходы для холодной погоды (CATV).

Издание отмечает, что усиление арктической дивизии связано с глобальным потеплением и растущей ролью Северного ледовитого океана для судоходства, а также с необходимостью парировать действия России в Арктике.