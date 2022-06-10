В Италии пропал вертолет с гражданами Турции

В Италии пропал с радаров вертолет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, вылетевший из аэропорта в городе Лукка вертолет, пропал с экранов радаров вблизи Модерны.

На борту вертолета находились 7 человек, в том числе 4 гражданина Турции.

Ведутся их поиски.