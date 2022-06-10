https://news.day.az/world/1469505.html В Италии пропал вертолет с гражданами Турции
В Италии пропал вертолет с гражданами Турции
В Италии пропал с радаров вертолет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, вылетевший из аэропорта в городе Лукка вертолет, пропал с экранов радаров вблизи Модерны.
На борту вертолета находились 7 человек, в том числе 4 гражданина Турции.
Ведутся их поиски.
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