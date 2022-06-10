В Подмосковье женщина потеряла сознание за рулем и выехала на встречку

В подмосковном Долгопрудном инспекторы ДПС вместе с очевидцами помогли автоледи, потерявшей сознание за рулем. Они заметили, что машина на небольшой скорости едет по встречной полосе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Остановить авто удалось, подставив под колесо домкрат, однако двери автомобиля оставались заблокированы.

Полицейские вызвали на место происшествия скорую помощь. В этот момент женщина начала приходить в себя и непроизвольно нажала на педаль газа. В результате иномарка сорвалась с домкрата и вновь начала выезжать на трассу.

Автоинспектор, оперативно оценив обстановку, разбил стекло задней двери машины, залез в салон и заглушил двигатель.

После этого женщину передали прибывшим медицинским работникам.