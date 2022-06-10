Кадры спасения водителем котят на трассе набрали популярность в Сети

Неожиданным поворотом обернулось спасение бездомного котенка в США, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В соцсетях "завирусился" ролик, где мужчина выходит из машины, чтобы подобрать с дороги маленькое животное. Однако позже его ждал сюрприз - из кустов друг за другом выбежали еще дюжина котят, которые тут же окружили водителя.