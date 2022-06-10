Тонны британского урожая идут на выброс - работать некому

Сотни гектаров, засеянных салатом. Но целые поля выращенного в Кенте урожая в этом году пропали зря. Все из-за того, что второй год подряд, собирать его было просто некому, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Работники из Восточной Европы - которые собирали этот салат-латук до "брексита" не вернулись. Вместо этого фермерам пришлось искать сезонную рабочую силу намного дальше - в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. Так почему бы не нанять британцев?

Николас Оттли, директор по сельскому хозяйству Laurence J Betts Ltd:

- Мы пытались привлечь британцев, очень старались, но ничего не вышло - все впустую. Мы сотрудничаем с центром занятости Мейдстоуна уже четыре года, и за это время ни один человек не откликнулся. Так что, пожалуйста, прекратите эту риторику, потому что это абсолютная чушь.

В 150 км отсюда - в Западном Сассексе один из крупнейших в стране производителей овощей Barfoots of Botley как раз столкнулся с этой проблемой. Найти рабочую силу в этом году им было исключительно сложно, задерживался приезд людей по программе сезонных работников.

Эта программа предлагает краткосрочные визы для сельскохозяйственных рабочих.

Благодаря ей в этом году британским производителям удалось пригласить на работу 30 000 мигрантов с возможностью, при необходимости, нанять еще десять тысяч человек. Правительство еще не согласилось допустить дополнительных рабочих - фермеры говорят, что это нужно сделать как можно скорее, пока не стало слишком поздно.

Люк Ханрахан, Euronews:

- В прошлом году на этой ферме пропало 600 тонн урожая. Битва за поиск рабочих в этом году была почти такой же сложной. И фермеры говорят, что если большему количеству сезонных мигрантов не будет позволено собирать эту брокколи, поля, подобные этому, перестанут существовать в Великобритании.

Правительство Великобритании заявило, что признает проблему с трудовыми ресурсами в сельском хозяйстве, и продлило срок действия виз для сезонных рабочих до конца 2024 года.

Власти также говорят, что работают над привлечением британских работников. Главная проблема - условия труда - на них легко соглашались приезжие работники - но подданных королевы они не устраивают.