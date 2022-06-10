Польша достроила стену от мигрантов

Длиной более 180 км, высотой 5,5 метров и ценой в 370 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Польша завершает строительство стены на границе с Беларусью и в связи с этим с 1 июля отменяет введенный из-за наплыва мигрантов режим чрезвычайной ситуации. Тогда же будет снят временный запрет нахождения в десятках приграничных населенных пунктов.

Однако приближаться к стене меньше чем на 200 метров будет по-прежнему нельзя, по крайней мере до тех пор, пока на нее не установят камеры наблюдения.

Возможности есть всегда, даже для того, чтобы преодолеть стену. Решительный человек всегда будет пытаться, и всегда есть шанс добиться успеха, но на данный момент стена кажется эффективной. Когда будут установлены камеры и средства наблюдения, пересечь границу станет очень сложно.

Польша начала строительство стены в октябре 2021 года после обострения миграционного кризиса на границе. Тогда страны ЕС обвинили белорусские власти в том, что те способствовали транзиту в Европу тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока в ответ на санкции Брюсселя.

При попытке пересечь границу погибли более 20 человек.