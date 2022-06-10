Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии

Парламент Португалии проголосовал в четверг за легализацию в стране эвтаназии - уже в третий раз в течение года. Законопроект, предложенный правящей левоцентристской Социалистической партией, поддержали 128 депутатов, 88 были против, пять воздержались, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Для того, чтобы вступить в силу, законопроект должен одобрить глава государства. Два предыдущих варианта президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отклонил, направив на рассмотрение в Конституционный суд страны. Это было во многом связано с нечёткостью формулировок. Теперь депутаты внесли в текст ряд дополнений и разъяснений.

Противники эвтаназии провели в Лиссабоне молчаливую акцию протеста. Перед зданием Парламента собрались несколько десятков человек с плактами и транспарантами. В ряде европейских стран эвтаназия уже легализована.