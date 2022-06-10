В США на фабрике Mars два человека упали в чан с шоколадом

Двое сотрудников американской компании Mars упали в резервуар с расплавленным шоколадом на фабрике в штате Пенсильвания в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом телекомпании CNN сообщил помощник руководителя службы экстренной помощи округа Ланкастер Ник Шенбергер.

"Одного пострадавшего доставили в больницу наземным транспортом. Второго сотрудника - на вертолете", - сказал Шенбергер.

Как сотрудники попали в бак и насколько серьезные травмы они получили, не уточняется. Известно, что спасатели не смогли вызволить людей прямо из цистерны, в стене резервуара пришлось делать отверстие.

Представитель фабрики заверил CNN, что "компания держит ситуацию под контролем и сконцентрировала внимание на поддержке аварийных служб", работающих на месте происшествия.