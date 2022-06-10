Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем

Грузовое движение открыто в пятницу по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем, построенному через реку Амур между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По трансграничному мосту между Россией и Китаем через пункт пропуска "Кани-Курган - Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили - в КНР отправились восемь российских тягачей, использующих экологически чистое топливо - сжиженный природный газ. С китайской стороны также въехали грузовики, они везли автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Строительство моста началось в 2016 году, в строительстве принимали участие тысячи китайских и российских работников.

Стоимость проекта составила 19 млрд рублей (около 549,7 млн манатов - ред.), из которых 14 млрд (405 млн манатов - ред.) вложили на российской территории. Длина моста - 1 080 м, общая ширина проезжей части - 11 м. Сам мост от пролета до пролета - 18,2 м. Общая протяженность мостового перехода составляет около 20 км. Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.