Норвегия откажется от итальянских вертолетов

Министерство обороны Норвегии откажется от итальянских вертолетов. Оборонное ведомство разрывает контракт с Италией на поставку многоцелевых вертолетов NH90 стоимостью более 550 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Норвегии приняло решение разорвать контракт и отказаться от использования итальянских вертолетов NH90, заказанных более 20 лет назад", - сказал Грам.

В 2001 году Норвегия заказала в Италии партию из 14 многоцелевых вертолетов NH90 для нужд Военно-морских сил и береговой охраны. Первые вертолеты должны были поступить в 2005 году, но первую машину доставили лишь в 2011 году, а в 2017 году вертолет впервые поднялся в воздух.

Норвежская Государственная счетно-ревизионная палата возложила вину за срыв контракта на обе стороны, а эксплуатацию NH90 сочли слишком затратной.

Прототип многоцелевого вертолета NH90 совершил первый полет в 1995 году, а в 2007 году вертолет поступил на вооружение. NH90 выпускают в двух вариантах. Транспортно-десантная версия может перевозить людей и выполнять поисково-спасательные задачи, а палубный вертолет может выполнять противолодочные и противокорабельные задачи.