Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС. Об этом сообщает руководитель телеканала Ксения Федорова в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Тем временем Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС, видимо, чтобы не давать возможность сторонникам нашего канала оперативно распространять информацию о процессе", - заявила главред RT France.