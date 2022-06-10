Кувыркающийся Mercedes попал на видео на автотрассе в Австралии

Участник дорожного движения, проезжающий по автотрассе Олд-Пасифик-Хайвей, недалеко от Сиднея (штат Новый Южный Уэльс, Австралия), стал очевидцем стремительного ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Белый Mercedes C300, не вписавшись в поворот, совершил переворот, ударился крышей о дорожное полотно и в конечном итоге зянял исходное положение.

Автор драматичного сюжета написал в комментарии, что владелец легковушки пережил аварию и практически не пострадал. Позже автомобиль был отбуксирован в ближайшую автомастерскую.