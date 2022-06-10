Неизвестная автовладелица каким-то образом упустила свою легковушку, которая съехала с уклона дороги, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Камера наружного наблюдения, установленная на частном доме в сельской местности, запечатлела непродолжительный забег, устроенный девушкой за своим автомобилем.

Судя по кадрам записи, естественные преграды, оказавшиеся на пути автомобиля, смягчили его столкновение со столбом. Виновница происшествия, по всей видимости, покинула салон транспортного средства, забыв поставить иномарку на "ручник".