В Польше подтвердили первый случай оспы обезьян
В пятницу, 10 июня, в Польше подтвердили первый случай обезьяньей оспы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что инфицированный находится на изоляции в лечебном заведении.
"У нас было около десяти предполагаемых случаев заболевания обезьяньей оспой, образцы исследуются. 10 июня - это день, когда у нас первый случай", - заявил Недзельский во время пресс-конференции в Лодзинском медицинском университете.
Подробностей о пациенте и месте госпитализации он не привел.
Обезьянья оспа - редкое вирусное заболевание, обычно втречающееся в западной и центральной Африке.
Случаи заражения уже были зарегистрированы в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.
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