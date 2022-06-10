В Польше подтвердили первый случай оспы обезьян

В пятницу, 10 июня, в Польше подтвердили первый случай обезьяньей оспы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инфицированный находится на изоляции в лечебном заведении.

"У нас было около десяти предполагаемых случаев заболевания обезьяньей оспой, образцы исследуются. 10 июня - это день, когда у нас первый случай", - заявил Недзельский во время пресс-конференции в Лодзинском медицинском университете.

Подробностей о пациенте и месте госпитализации он не привел.

Обезьянья оспа - редкое вирусное заболевание, обычно втречающееся в западной и центральной Африке.

Случаи заражения уже были зарегистрированы в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.