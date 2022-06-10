Британцы вопреки плану Джонсона отказываются от перехода на тепловые насосы

Жители Великобритании не желают расставаться со своими газовыми бойлерами, пишет Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание сообщает, что правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном разработало план по переходу с газовых систем отопления на более экологичные с низким уровнем выброса углерода. По программе правительства те, кто желает приобрести геотермальный или воздушный обогреватель, могут получить гранты на установку. Однако даже такие меры не смогли заставить британцев отказаться от газовых бойлеров.

Согласно исследованию Daily Express, двое из пяти жителей Великобритании собираются купить новый газовый бойлер взамен сломавшегося. Только 12% из всех опрошенных готовы выбрать модернизированную систему отопления.

"Астрономические затраты на установку являются основной причиной, по которой домохозяйства откладывают покупку низкоуглеродных тепловых насосов, поскольку многие семьи считают, что технология может стать дешевле до того, как газовые котлы будут полностью запрещены в Великобритании", - пишет газета.