В Японии создадут газовозы для спасения планеты

Японская фирма Mitsubishi Shipbuilding объявила о работе над прототипом танкера-газовоза, предназначенного для перевозки на борту больших объемов углерода на значительные расстояния до хранилищ, где они будут долгосрочно изолированы от атмосферы. О новой разработке, помогающей спасти планету, сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Суда и раньше перевозили сжиженный углекислый газ, однако отдельных кораблей, предназначенных для транспортировки выбросов от производства до хранилищ, не было. В Mitsubishi Shipbuilding предполагают, что их танкер станет первым из тех, что будет работать в зарождающемся секторе улавливания, утилизации и хранения углерода. Представители компании убеждены, что с развитием этой области рынка подобные суда будут использоваться в больших масштабах. Они отметили, что полностью устранить выбросы парниковых газов на планете будет невозможно даже при развитии возобновляемых источников энергии и водородной отрасли. Кроме того, доставлять углерод подобным способом на расстояния более 300 километров дешевле, чем при помощи трубопровода.

Модель корабля планируют представить до конца марта 2023 года. Ожидается, что его длина составит 72 метра, а емкость бака - 1450 кубических метров. Mitsubishi Shipbuilding также участвует в разработке системы для удаления углекислого газа из выхлопных газов судов, который впоследствии сжижается и хранится на борту.