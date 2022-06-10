Китай готов воевать за Тайвань

Китайские войска будут противостоять любым попыткам отделить Тайвань от страны "любой ценой", в том числе ценой войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры на полях международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, после которых У Цянь провел брифинг для журналистов.

"Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости", - подчеркнул представитель минобороны КНР, добавляя, что Народно-освободительная армия Китая будет решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.