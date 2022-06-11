Тревожное снижение уровня свободы прессы в Греции

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Le Monde

Греция опустилась на 38 мест и теперь находится в самом низу Европейского Союза и на 108 месте в международном рейтинге, составленном организацией "Репортеры без границ".

"Ситуация в Греции вызывает тревогу. В настоящее время существует политическая воля к подавлению свободы прессы в стране", - сказал Павол Салай, глава представительства "Репортеров без границ" (RSF) в Европейском Союзе и на Балканах. Страна упала на 38 мест в последнем международном индексе свободы прессы, опубликованном RSF, с 70-го места в 2020 году до 108-го. Занимая последнее место в Европейском Союзе, она теперь уступает Болгарии (91 место) и Венгрии (85 место). "В Греции накапливается ряд серьезных нарушений, и власти не реагируют на наши просьбы и просьбы других правозащитных организаций попытаться их устранить", - сказал г-н Салаи.

'Политический заговор'

В апреле 2021 года криминальный репортер Гиоргос Караиваз был убит посреди дня возле своего дома. С тех пор расследование его смерти зашло в тупик. В ноябре парламент Греции также принял закон о "распространении ложной информации", который теперь карается тюремным заключением сроком до пяти лет. До этого единственной страной, принявшей такой закон, была Венгрия.

В результате десятилетнего экономического кризиса в Греции рекламные бюджеты сократились, и СМИ "стали зависеть от государственной помощи", но в некоторых случаях "критериям присуждения контрактов не хватает прозрачности", говорит RSF. В прошлом году в "списке Петсаса", названном в честь бывшего пресс-секретаря правительства, были перечислены названия СМИ, которые получили в общей сложности 20 миллионов евро на трансляцию рекламы мер по профилактике Ковид-19. СМИ, близкие к оппозиции, получили минимальную поддержку.

Расследовательская газета Documento не получила ни цента. Ее директор, Костас Ваксеванис, заявил, что он "работает под постоянным давлением, потому что расследования, которые он публикует в своей еженедельной газете, беспокоят нынешнее правительство". В январе журналист также столкнулся с открытием судебного процесса "политическая кабала", в котором его обвинили в "участии в заговоре" после раскрытия скандала с компанией Novartis в Греции - дюжина политических лидеров якобы получала взятки, чтобы помочь швейцарской лаборатории продвигать на рынок лекарства с сомнительными терапевтическими свойствами и завышать цены.

Правительство очень критично относится к RSF

Консервативная партия, находящаяся сейчас у власти, обвинила предыдущее левое правительство ("Сириза") в том, что эти разоблачения были организованы с целью вызвать предубеждение, приобщив к делу видных правых деятелей. "В настоящее время у нас есть 80 жалоб на журналистов, работающих в Documento, и все они исходят от греческих политиков. Они хотят замять некоторые дела и запугать журналистов", - сказал г-н Ваксеванис. Список препятствий свободе прессы длинный: "За двумя журналистами греческие власти следили с помощью шпионских программ без каких-либо объяснений со стороны правительства. Участились случаи полицейского насилия, запугивания и необоснованных арестов журналистов, освещающих, в частности, вопросы миграции", - сказал г-н Салаи.

В ответ на рейтинг RSF и "тех, кто не упускает ни одной возможности оклеветать родину", пресс-секретарь греческого правительства Яннис Эконому поделился в социальных сетях картой, выпущенной Центром плюрализма СМИ и свободы прессы, где "Греция находится в среднем по Европе по уровню свободы прессы". Но в документе основное внимание уделялось цифровым навыкам, доступу к онлайн-информации и данным, полученным до 2021 года.

"Реакция правительства иллюстрирует основную проблему, существующую в Греции. Национальное информационное агентство даже не обратило внимания на падение страны в рейтинге, а члены правительства распространили ложную информацию в проправительственных СМИ в попытке дискредитировать работу RSF, оценив ее как ненадежную", - сказал г-н Ваксеванис. В заявлении, опубликованном в пятницу, Генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар ответил на нападки греческого правительства: "Вместо того, чтобы критиковать международный индекс свободы прессы, который является лишь инструментом измерения, греческое правительство должно сосредоточиться на решении вполне реальных проблем, с которыми сталкиваются его журналисты".