Россия выходит из Всемирной туристской организации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в тексте распоряжения, размещенного на официальном портале правовой информации.