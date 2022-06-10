https://news.day.az/world/1469773.html Россия выходит из Всемирной туристской организации
Россия выходит из Всемирной туристской организации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в тексте распоряжения, размещенного на официальном портале правовой информации.
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