В ООН спрогнозировали хронический голод

Ситуация вокруг Украины грозит ростом числа голодающих в мире на 11-19 миллионов человек в 2022-2023 годах, заявил руководитель отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бубакер Бен-Бельхассен, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, кризис может привести к хроническому голоду. Бельхассен добавил, что речь идет лишь о предварительной оценке масштабов проблемы.

"Ситуация может привести к тому, что в 2022-2023 годах число пострадавших возрастет, с хроническим голодом столкнутся еще 11-19 миллионов человек", - подчеркнул он.

Наибольшему риску подвержены государства Ближнего Востока и Северной Африки, зависящие от поставок пшеницы, растительного, в частности подсолнечного, масла. Кроме того, он предрек проблемы в странах Африки к югу от Сахары, Азии, включая Бангладеш и Индонезию.

ФАО подчеркнула, что кризис может усугубиться из-за резкого скачка цен на удобрения и другие товары для сельского хозяйства. Бельхассен спрогнозировал, что из-за этого производители сельскохозяйственных товаров, скорее всего, ограничат их выпуск.