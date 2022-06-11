Байден раскритиковал нефтяные компании США

Президент США Джо Байден подверг критике американские нефтяные компании, призвав их наращивать объемы добычи и пригрозив им введением налога на обратный выкуп акций. При этом американский лидер выделил конкретно корпорацию Exxon Mobil, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы добьемся того, чтобы все знали размер доходов Exxon. Почему бы вам не сказать, какими были доходы Exxon в этом году, в этом квартале? [Компания] Exxon в этом году заработала денег больше, чем Бог", - заявил Байден, выступая в пятницу в морском порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

"Хочу сказать одно про [американские] нефтяные компании: они обладают 9 тыс. разрешений на бурение [на федеральных землях от правительства США]. Они не занимаются бурением [новых скважин]. Почему они не занимаются [их] бурением? Потому что они зарабатывают больше денег, если не увеличивают объемы добычи нефти", - сказал глава вашингтонской администрации.

По его словам, энергетические компании действуют таким образом прежде всего потому, что за счет этого "повышается цена" нефти. "И, во-вторых, причина, по которой они не занимаются бурением [новых скважин], заключается в том, что они осуществляют обратный выкуп собственных акций. Откровенно говоря, это надо обложить налогом", - отметил Байден. Нефтяные компании, повторил он, "занимаются обратным выкупом собственных акций и не осуществляют новые инвестиции [в добычу]".

"Exxon, начни инвестировать и платить налоги", - призвал в заключение эту компанию Байден. В Лос-Анджелес он прибыл в среду в первую очередь для участия в Саммите Америк.